Зозуля — об Усике: У него были неоднозначные ситуации с этими батюшками, но он помогал военным, ездил на передок 17 июля, 14:14 Зозуля рассказал, что Усик помогает украинской армии с 2014 года (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Украинский футболист испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля рассказал о дружеских отношениях с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и о его помощи ВСУ.

В интервью Tribuna.com Зозуля рассказал, что Усик помогает украинской армии с 2014 года.

«2014−2015 год — Усик едет через Днепр в АТО и набирает меня. Если бы у него было другое видение, было бы что-то другое внутри, то я не думаю, что он ездил бы в АТО на передок и вез бы помощь ребятам на нулевые позиции. Он хорошо общается с львовскими пограничниками. Вряд ли, они бы общались с тем, кто за „русский мир“», — сказал Зозуля.

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Также футболист заявил, что с пониманием относится к ответам Усика на вопрос «Чей Крым?», поскольку журналисты слишком придирчиво относились к боксеру по этой теме, в то время как многим футболистам они такой вопрос не задавали.

«Если не ошибаюсь, в первом интервью, когда его спросили, чей Крым, он сказал, что украинский. И потом журналисты на каждой пресс-конференции кричали: «Чей Крым?» Он сказал, что «Крым — божий», что «Крым — крымчан», еще что-то.

Он боксер, у него другой характер. Он стал злиться на эти вопросы. Я тоже не понимаю. Его спрашивали, чей Крым, а многим футболистам и тренерам даже не задавали этот вопрос. Я не слышал, чтобы в сборной Украины кто-то раньше говорил, как сейчас, что у нас война.

Да, он имел неоднозначные ситуации с этими батюшками. Это его видение. Но Усик помогал военным, ездил на передок. Поэтому мы и дружили, потому что я знал, что у него внутри", — рассказал Зозуля.

Ранее сообщалось, что на организованном Усиком благотворительном аукционе удалось собрать для Украины более 115 тысяч евро.

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