«Тут не так, как в Польше, Англии и Америке». Экс-футболист сборной Украины рассказал о российской пропаганде в Испании 27 сентября, 15:31 По словам Зозули, на Пиренеях стараются дистанцироваться от непосредственной помощи военным (Фото:REUTERS/Konstantin Chernichkin/File Photo)

Бывший форвард сборной Украины по футболу Роман Зозуля в интервью Радио НВ рассказал о российской пропаганде в Испании.



«Конечно, есть и российская пропаганда. Если брать Италию, Испанию, здесь она 50 на 50 делится. Здесь нет, как в Польше или Англии, или Америке. Если кто-то будет собирать на какие-то дроны или еще что-нибудь, то другие испанцы, кто против, создадут проблемы.

Видео дня

И у них в парламенте тоже — это очень тяжело, там все 50 на 50. Поэтому те, кто помогают, они не хотят, чтобы знали те, кто против нас, понимаете? Испанцы помогают, но тихо", — сказал Роман.

Именно поэтому, как признался футболист, в Испании намного легче собирать средства для гуманитарной помощи украинцам, нежели для ВСУ.

По его словам, на Пиренеях стараются дистанцироваться от непосредственной помощи военным, тогда как без проблем могут собрать деньги на машину скорой помощи.

Сообщалось, что Зозуля объявил о начале сбора средств на беспилотник Байрактар для нужд ВСУ.

