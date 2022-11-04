«Мини-тусовка «пернатых». Зозуля в Мадриде встретился с защитницей Азовстали Пташкой — фото 4 ноября, 17:07 Пташка и Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля в Мадриде встретился с добровольцем-парамедиком батальона Азов Екатериной Полищук с позывным Пташка.

Совместными фото с защитницей Азовстали 32-летний форвард поделился в Instagram.

В комментарии к снимкам Роман написал: «Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несокрушимая Пташка. Провели мини-тусовку «пернатых» — Пташки и Зозули.

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А если серьезно, то на встрече с защитницей Азовстали Екатериной Полищук и супругой защитника Азовстали, представительницей Ассоциации семей защитников Азовстали Ольгой Андриановой говорили о войне, пленении и планах на будущее, среди которых основной пункт — освобождение всех защитников Мариуполя".

Также Роман отметил, что Екатерина и Ольга — невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Футболист поблагодарил их за титаническую работу и выразил уверенность, что все герои Украины вернутся домой.

Ранее Зозуля приостановил свою футбольную карьеру из-за войны в родной стране.