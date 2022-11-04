«Мини-тусовка «пернатых». Зозуля в Мадриде встретился с защитницей Азовстали Пташкой — фото
Пташка и Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)
Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля в Мадриде встретился с добровольцем-парамедиком батальона Азов Екатериной Полищук с позывным Пташка.
Совместными фото с защитницей Азовстали 32-летний форвард поделился в Instagram.
В комментарии к снимкам Роман написал: «Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несокрушимая Пташка. Провели мини-тусовку «пернатых» — Пташки и Зозули.
А если серьезно, то на встрече с защитницей Азовстали Екатериной Полищук и супругой защитника Азовстали, представительницей Ассоциации семей защитников Азовстали Ольгой Андриановой говорили о войне, пленении и планах на будущее, среди которых основной пункт — освобождение всех защитников Мариуполя".
Также Роман отметил, что Екатерина и Ольга — невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Футболист поблагодарил их за титаническую работу и выразил уверенность, что все герои Украины вернутся домой.
Ранее Зозуля приостановил свою футбольную карьеру из-за войны в родной стране.