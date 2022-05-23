«Восхищаюсь и верю в каждого». Зозуля встретился в Мадриде с ранеными воинами ВСУ — фото 23 мая, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Facebook)

Украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля встретился с украинскими военными, прибывшими в Мадрид для лечения и реабилитации.

Об этом Зозуля рассказал на своей странице в Facebook, добавив совместное фото с военным.





Футболист поздравил воинов с днем морской пехоты и отметил, что их мужество в борьбе с российскими оккупантами останется в мировой истории.

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«Так как я большой фанат наших защитников, то не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником.

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Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Восхищаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой.

С вашим днем, люди из стали! Слава Героям! Слава морской пехоте!", - написал Зозуля.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля создал уникальный для Украины волонтерский проект для помощи нашей армии в войне с российскими оккупантами.

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