«Восхищаюсь и верю в каждого». Зозуля встретился в Мадриде с ранеными воинами ВСУ — фото

23 мая, 19:58
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Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Facebook)

Роман Зозуля активно помогает украинской армии (Фото:Роман Зозуля via Facebook)

Украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля встретился с украинскими военными, прибывшими в Мадрид для лечения и реабилитации.

Об этом Зозуля рассказал на своей странице в Facebook, добавив совместное фото с военным.


Футболист поздравил воинов с днем морской пехоты и отметил, что их мужество в борьбе с российскими оккупантами останется в мировой истории.

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«Так как я большой фанат наших защитников, то не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником.

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Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Восхищаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой.

С вашим днем, люди из стали! Слава Героям! Слава морской пехоте!", - написал Зозуля.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1699525013717129&set=a.115570592112587

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля создал уникальный для Украины волонтерский проект для помощи нашей армии в войне с российскими оккупантами.

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Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Мадрид Роман Зозуля

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