В стиле Лобановского. В Лиге конференций забили один из лучших голов сезона — видео
Этот гол на Балканах уже признали одним из лучших в сезоне в мировом футболе (Фото:ФК Зриньски Мостар)
В матче Лиги конференций между Зриньски Мостар из Боснии и Герцеговины и казахстанским Тоболом был забит шедевральный гол в стиле легендарного украинца Валерия Лобановского.
На 76-й минуте встречи хорватский полузащитник хозяев Нико Янкович огорчил соперников прямым ударом с углового.
Мяч после выстрела 20-летнего хавбека по удивительной траектории полетел в дальний верхний угол ворот гостей.
Этот гол на Балканах уже признали одним из лучших в сезоне в мировом футболе. Он также оказался единственным в поединке.
Ранее подобными забитыми голами славился Лобановский. Такие удары часто называют Сухой лист.
Накануне в Лиге конференций луганская Заря обыграла румынскую Университатю со счетом 1:0.
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