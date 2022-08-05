В стиле Лобановского. В Лиге конференций забили один из лучших голов сезона — видео

5 августа, 15:51
Этот гол на Балканах уже признали одним из лучших в сезоне в мировом футболе (Фото:ФК Зриньски Мостар)

Этот гол на Балканах уже признали одним из лучших в сезоне в мировом футболе (Фото:ФК Зриньски Мостар)

В матче Лиги конференций между Зриньски Мостар из Боснии и Герцеговины и казахстанским Тоболом был забит шедевральный гол в стиле легендарного украинца Валерия Лобановского.

На 76-й минуте встречи хорватский полузащитник хозяев Нико Янкович огорчил соперников прямым ударом с углового.

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Мяч после выстрела 20-летнего хавбека по удивительной траектории полетел в дальний верхний угол ворот гостей.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=wj89YOeKSQc

Этот гол на Балканах уже признали одним из лучших в сезоне в мировом футболе. Он также оказался единственным в поединке.

Ранее подобными забитыми голами славился Лобановский. Такие удары часто называют Сухой лист.

Накануне в Лиге конференций луганская Заря обыграла румынскую Университатю со счетом 1:0.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео Лига конференций

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