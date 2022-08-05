Шахтер объявил о подписании легионера сборной Украины

5 августа, 20:18
Зубков подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Шахтер)

Зубков подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании футболиста венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александра Зубкова.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, 26-летний полузащитник подписал контракт до лета 2027 года.

Переход также подтверждает Ференцварош, контракт игрока с которым действовал до 2024 года. Стороны не сообщают, на каких условиях состоялся трансфер.

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Примечательно, что Зубков — воспитанник Шахтера. В составе клубной команды до 19 лет он был финалистом Юношеской лиги УЕФА.

Полузащитник выступал за Ференцварош с 2019 года, где провел 110 матчей, забил 19 голов и отметился 23 результативными пасами. В его активе три титула чемпиона Венгрии.

Ранее из бельгийского Андерлехта в Шахтер перешел бывший защитник киевского Динамо Богдан Михайличенко.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер ФК Ференцварош

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