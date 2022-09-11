Во время войны в родной стране. Экс-звезда сборной Украины по футболу устроился работать в российский клуб

11 сентября, 21:15
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С Шахтером Зубов становился чемпионом Украины (Фото:ФК Шахтер)

С Шахтером Зубов становился чемпионом Украины (Фото:ФК Шахтер)

Бывший футболист сборной Украины и легенда донецкого Шахтера Геннадий Зубов занял пост ассистента главного тренера Звезды из Санкт-Петербурга, сообщает Чемпионат.

Со слов наставника российского клуба Дмитрия Комбарова, 44-летний специалист будет работать с нападающими в команде. Другим ассистентом главного тренера Звезды стал Анатолий Скирчук, ранее работавший в Шахтере.

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Зубов — уроженец Алчевска. За Шахтер Геннадий выступал в период с 1994 по 2004 год, сыграв 223 матча.

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С донецкой командой он становился чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок страны.

За национальную сборную Зубов выступал с 1996 по 2003 год. В ее составе сыграл 29 матчей и забил три гола.

Сообщалось, что бывший футболист сборной Украины Денис Кулаков вернулся в российский Урал.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины

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