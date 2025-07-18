«У меня в Нью-Йорке есть проект». Экс-футболист Динамо объяснил решение завершить карьеру в 29 лет

Бывший игрок Динамо и сборной Украины U-20 Зураб Очигава рассказал, почему рано повесил бутсы на гвоздь.

Об этом сообщает Azerisport.com.

Очигава завершил профессиональную карьеру в 29 лет. После завершения выступлений за азербайджанскую Габалу, которую он покинул в августе 2024 года, Очигава переехал в Нью-Йорк.

«У меня в Нью-Йорке есть проект, связанный с футбольной академией. Сейчас я в Европе — мое пребывание связано с определенными делами», — сказал Очигава.

Футболист добавил, что имел вариант, чтобы продолжить карьеру игрока, но не сложилось.

«Зимой был разговор с командой из Омахи. Я общался с тренером, но были нюансы, которые повлияли на результат — ничего из этого не получилось.

Я уже говорил: возраст позволяет мне играть, но во всем должен быть смысл. Делать что-то просто так или ради заработка — не вижу смысла. Деньги — не главное в жизни", — рассказал Очигава.

На протяжении карьеры Зураб Очигава выступал за Динамо, Олимпик, Мариуполь, Днепр-1, Ворсклу, эстонскую Левадию, азербайджанские Сабах и Габалу.

Ранее сообщалось, что самый дорогой футболист в истории Динамо завершил карьеру.