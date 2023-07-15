«Я зарежу тебя, твою жену и дочь»: сын звезды сборной Беларуси по хоккею грозился убить американских полицейских 15 июля, 14:52 Алекс Гальченюк (Фото:The Athletic)

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею в составе сборной США Алекс Гальченюк попал в громкий скандал после ДТП.



Как сообщает The Athletic, сын бывшего хоккеиста сборной Беларуси Александра Гальченюка был арестован полицией после того, как врезался на автомобиле в дорожный знак.

Гальченюк, ехавший в авто вместе с отцом, вел себя агрессивно по отношению к прибывшим на место ДТП полицейским. Хоккеист во время задержания даже угрожал убить двух офицеров полиции, сказав: «Я зарежу тебя, твою жену и твою дочь» и «Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы».

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Кроме того, Гальченюк, родившийся в США в семье белорусов и проведший большую часть своего детства в России, несколько раз оскорблял офицера на расовой почве.

Гальченюк-младший провел в НХЛ 654 матча и набрал 354 очка (146 шайб и 208 голевых передач). Со сборной США выиграл бронзу ЧМ-2013. Он дважды проходил детоксикацию из-за проблем с наркотической и алкогольной зависимостью.

Гальченюк-старший был двукратным чемпионом СССР, чемпионом СНГ, чемпионом Италии, участником чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Этим летом Алекс Гальченюк подписал однолетний контракт с клубом Аризона Койотис на сумму 775 тысяч долларов. Однако после скандала клуб решил разорвать соглашение с хоккеистом.

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