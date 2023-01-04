В Федерации хоккея заявили, что оборудование на ледовой арене в Дружковке уничтожено из-за «саботажа ответственных лиц» 4 января, 00:34 Последствия удара оккупантов по ледовой арене Альтаир (Фото:druisp.gov.ua)

В Федерации хоккея Украины заявили, что «из-за саботажа» должностных лиц российские оккупанты уничтожили на арене Альтаир в Дружковке оборудование.

Как сообщается на сайте федерации, руководство ФКУ собиралось перевезти оборудование со стадиона «в один из безопасных украинских городов» полгода назад, но столкнулось с «саботажем отдельных ответственных лиц».



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В ФКУ заявили, что в начале осени смогли вывезти ледовый комбайн и некоторые небольшие комплектующие, а остальное планировали перевезти позже и уже подписали все необходимые документы, а также оплатили заказ машин для перевозки.

«Однако… разрешение на перевозку получить так и не удалось из-за саботажа отдельных ответственных лиц, прежде всего — начальника Дружковской военной администрации Сергея Боевского и директора коммунального предприятия Дружковская ледовая арена Юлии Фомиченко. Свое решение они мотивировали верой в ВСУ, с которыми Дружковка, по их словам, чувствует себя в безопасности. О настоящих причинах этого саботажа можно только догадываться. Результат получаем сейчас: полностью разрушенную арену Альтаир и оборудование, которое явно невозможно восстановить даже частично», — сказано в заявлении федерации.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 января напомнил, что на арене Альтаир до начала развязанной РФ войны тренировались дети, проходили хоккейные соревнования и работала детская спортивная школа. В прошлом году ее использовали для сбора и распределения гуманитарной помощи.

«Российская ракета против Альтаира в Дружковке — это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем она пришла в Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и мы должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор из Донбасса и других земель Украины», — заявил Зеленский.

Российские удары ночью 3 января разрушили в Дружковке арену Альтаир, повредили здания комплекса МАН, автовокзал, церковь и жилые дома. Один человек погиб, еще один был ранен.