«Не колебался в своем решении». Американский хоккеист получил российское гражданство и принял военную присягу 20 августа, 12:38 Бреннан Менелл (Фото:СМИ)

Президент хоккейного клуба Динамо Москва Виктор Воронин рассказал о странном решении американского хоккеиста Бреннана Менелла получить паспорт РФ.

По словам российского функционера, хоккеист совершенно не колебался в своем решении стать гражданином страны-агрессора и принять военную присягу.

«Как лично я отнесся к решению Менелла стать россиянином? Очень хорошо отнесся. Действительно неординарный шаг. Не знаю, насколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своем решении.

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Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошел все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу", — сообщил Воронин, передает Чемпионат.

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