Хоккейный тренер использовал Кубок Стэнли, как миску для вареников — фото

26 июля, 12:39
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Райан Крейг (Фото:Twitter)

Райан Крейг (Фото:Twitter)

Ассистент главного тренера Вегас Голден Найтс Райан Крейг наелся вареников из главного кубка Национальной хоккейной лиги.

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Трофей в межсезонье путешествует вместе с игроками и тренерами клуба. На этот раз Кубок Стэнли оказался в канадской провинции Манитоба.

41-летний специалист, имея власть над кубком на один день, решил поесть из него что-то вкусненькое у себя дома в Брендоне. Поскольку в Манитобе община украинцев является одной из крупнейших, то Крейг без раздумий наполнил Кубок Стэнли варениками, которые являются традиционным украинским блюдом.

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Отметим, что Вегас Голден Найтс добыл Кубок Стэнли 2022/23 спустя шесть лет после дебюта в НХЛ, одолев в финале Флориду Пентерз.

Ранее финский хоккеист рассказал о постоянном пьянстве российских партнеров.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Хоккей Кубок Стэнли

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