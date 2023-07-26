Хоккейный тренер использовал Кубок Стэнли, как миску для вареников — фото
Райан Крейг (Фото:Twitter)
Ассистент главного тренера Вегас Голден Найтс Райан Крейг наелся вареников из главного кубка Национальной хоккейной лиги.
Трофей в межсезонье путешествует вместе с игроками и тренерами клуба. На этот раз Кубок Стэнли оказался в канадской провинции Манитоба.
41-летний специалист, имея власть над кубком на один день, решил поесть из него что-то вкусненькое у себя дома в Брендоне. Поскольку в Манитобе община украинцев является одной из крупнейших, то Крейг без раздумий наполнил Кубок Стэнли варениками, которые являются традиционным украинским блюдом.
Отметим, что Вегас Голден Найтс добыл Кубок Стэнли 2022/23 спустя шесть лет после дебюта в НХЛ, одолев в финале Флориду Пентерз.
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