«Трусливое НАТО». Как в Москве отреагировали на бойкот чемпионата мира по хоккею 17 апреля, 18:58 Хоккей после восстания (Фото:wikipedia)

В спортивном мире одна из главных тем сейчас — откажутся или нет украинские атлеты выступать на одних соревнованиях с россиянами. И в случае бойкота, поддержат ли нас другие страны.



В связи с этим можем вспомнить, как спортивный мир поддержал демократическую Венгрию после подавления Советским Союзом восстания в 1956 году. Из-за кровавых событий в Венгрии на чемпионат мира по хоккею-1957 в Москву отказались ехать сборные Канады, США, ФРГ, Норвегии, Швейцарии и Италии. Хотя уже тогда в Союзе повторяли мантру про «спорт вне политики».

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«Виновником бойкота стали государственный департамент США и министерство иностранных дел Канады. Два государства, любящие покричать о своей пресловутой преданности свободе, наложили полицейский запрет на встречу спортсменов. И это отнюдь не единственный случай, когда империалисты и их приспешники, трусливые стратеги из НАТО, злобствующие реваншисты всех мастей мешают политику и спорт», — писал в своей книге «Самый интересный матч» лидер сборной СССР того времени Всеволод Бобров.

Как видите, время идет, но методички в Москве не меняются.

Интересно, что в отсутствие своих главных соперников сборная СССР не смогла стать чемпионом мира. Золотые медали выиграла команда Швеции.

Таблица ЧМ-1957 / Фото: wikipedia

Ранее мы писали, что американская хоккеистка установили рекорд чемпионатов мира.