Игрок сборной Великобритании по хоккею неожиданно умер в 20 лет 29 июня, 17:40 Грэм в матче за Шеффилд Стилерс (Фото:thestar.co.uk)

Международная федерация хоккея сообщила о смерти Алекса Грэма.



«Алекс выступал как за юниорскую сборную Великобритании, так и за молодежную команду, и эта новость стала огромным шоком для всех в британском хоккее, включая его товарищей по команде.

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Это трудное время для многих людей, наши мысли со всеми, кого затронула эта ужасная новость", — гласит сообщение на IIHF.

О причинах смерти игрока не сообщается.

Грэм дебютировал в составе юниорской сборной Великобритании на юниорском чемпионате мира-2019 в группе B первого дивизиона, набрав 7 очков (2+5) в 5 матчах.

Он был в составе сборной Великобритании, завоевавшей серебряные медали на МЧМ-2020 в группе А второго дивизиона, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

В 2022 году он набрал 6 (3+3) очков, а сборная Великобритании завоевала бронзовую медаль на МЧМ в группе А второго дивизиона.

В прошлом сезоне Грэм провел 18 матчей за Шеффилд Стилерс в чемпионате Великобритании и набрал 5 (1+4) очков. Он также сыграл 37 игр за Шеффилд Стилдогс, набрав 85 (41+44) баллов.

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