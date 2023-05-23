Чемпионат мира по хоккею: кто сыграет в четвертьфинале 23 мая, 23:15 В последнем туре Латвия обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

На чемпионате мира по хоккею состоялись заключительные матчи группового этапа. Определились команды, которые вышли в плей-офф и сборные, которые покинут высший дивизион.



Турнирные таблицы

Фото: flashscore.ua

Фото: flashscore.ua

Словения и Венгрия понижаются в классе, а их место займут Польша и Великобритания.

А в четвертьфиналах сыграют:

Швейцария — Германия

США — Чехия

Видео дня

Канада — Финляндия

Швеция — Латвия

Матчи пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.