Чемпионат мира по хоккею: кто сыграет в четвертьфинале

23 мая, 23:15
Поделиться:
В последнем туре Латвия обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В последнем туре Латвия обыграла Швейцарию и вышла в плей-офф (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

На чемпионате мира по хоккею состоялись заключительные матчи группового этапа. Определились команды, которые вышли в плей-офф и сборные, которые покинут высший дивизион.

Турнирные таблицы

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Словения и Венгрия понижаются в классе, а их место займут Польша и Великобритания.

Читайте также:
350 грамм движения и атмосферы. Представлен дизайн медалей чемпионата мира по хоккею — фото

А в четвертьфиналах сыграют:

  • Швейцария — Германия
  • США — Чехия

Видео дня

  • Канада — Финляндия
  • Швеция — Латвия

Матчи пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X