Чемпионат мира по хоккею: где и когда смотреть матчи в Украине 12 мая, 10:09 ЧМ пройдет в Латвии и Финляндии (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Мировое первенство пройдет в Риге и Тампере с 12 по 28 мая. На территории Украины все поединки ЧМ-2023 по хоккею будут транслироваться бесплатно.



На турнире выступят 16 команд, которые поделены на две группы.

Группа А (Тампере): Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Австрия, Франция, Венгрия.

Группа B (Рига): Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Словения, Казахстан.

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По четыре сильнейшие сборные выйдут в четвертьфинал. Две худшие команды турнира покинут элитный дивизион.

В Украине матчи главного хоккейного турнира года можно будет посмотреть на телеканале XSPORT, а также на YouTube-канале XSPORT. Все поединки будут начинаться в два временных слота — 16:20 и 20:20 по киевскому времени. Расписание чемпионата мира по хоккею.

Титул будет защищать сборная Финляндии. Именно ее букмекеры считают фаворитом ЧМ-2023.

Ранее организаторы презентовали дизайн медалей чемпионата мира. Они выглядят очень оригинально.

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