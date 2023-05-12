Кто выиграет ЧМ-2023 по хоккею. Букмекеры назвали фаворитов турнира

12 мая, 09:30
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В 2022 году Финляндия выиграла Олимпиаду и ЧМ (Фото:REUTERS/David W Cerny)

В 2022 году Финляндия выиграла Олимпиаду и ЧМ (Фото:REUTERS/David W Cerny)

В пятницу, 12 мая, в столице Латвии Риге и финском городе Тампере стартует чемпионат мира по хоккею в сильнейшем дивизионе.

На турнире выступят 16 команд, которые поделены на две группы.

Группа А (Тампере): Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Австрия, Франция, Венгрия.

Группа B (Рига): Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Словения, Казахстан.

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Каждая команда проведет по семь матчей в группе. По четыре сильнейшие сборные выйдут в четвертьфинал. Две худшие команды турнира покинут элитный дивизион.

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Титул будет защищать сборная Финляндии. Именно ее букмекеры считают фаворитом ЧМ-2023. Хотя обычно фаворит Канада.

На победу Финляндии можно поставить с коэффициентом — 3.00, на Канаду — 3.50, далее Чехия — 6.00, Швеция — 6.50 и США — 9.00.

Из-за санкций в связи с войной в Украине сборные России и Беларуси отстранены от чемпионата мира второй год подряд. Бан распространяется и на ЧМ-2024.

Напомним, что организаторы презентовали дизайн медалей чемпионата мира. Они выглядят очень оригинально.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею

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