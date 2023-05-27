Впервые с 1930 года. На чемпионате мира по хоккею определились финалисты 27 мая, 21:26 Немцы вышли в финал ЧМ-2023 (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В финале чемпионата мира по хоккею, который пройдет 28 мая, сыграют сборные Канады и Германии.

В полуфинале турнира сборная Канады одержала волевую победу над сборной Латвии со счетом — 4:2.

Сборная Германии в своем полуфинале, проигрывая 0:2 к четвертой минуте матча, вырвала в овертайме победу у США со счетом — 4:3.

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Канада выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Сборная Германии еще ни разу не побеждала на турнире. В последний раз немцы играли в финале в 1930 году. Тогда они проиграли Канаде — 1:6, которую допустили сразу к финалу. Интересно, что под национальным флагом Канаду в 1930 году представляла любительская команда Порт-Артур Биркэтс из Торонто.