Латвия впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею 25 мая, 23:01 Историческая победа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Действующие чемпионы мира покидают турнир, а латвийцы стали авторами самой громкой сенсации соревнований. На ЧМ-2023 определились полуфинальные пары.



Три чемпионата мира подряд в финале играли сборные Канады и Финляндии. На этот раз они пересеклись в четвертьфинале. И Канада взяла реванш за прошлогоднее поражение.

Видео дня

А вот сборная Латвии впервые дошла до полуфинала мирового первенства после сенсационной победы над Швецией. Ранее лучшим результатом латвийцев было седьмое место.

Удивила и Германия, которая обыграла фаворитов швейцарцев. А вот американцы закономерно прошли Чехию.

Результаты четвертьфиналов:

США — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0, видео)

Швейцария — Германия — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0, видео)

Швеция — Латвия — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2, видео)

Канада — Финляндия — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1 видео)



Теперь 27 мая в полуфинале сыграют: Канада — Латвия, США — Германия.