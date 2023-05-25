Латвия впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

25 мая, 23:01
Поделиться:
Историческая победа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Историческая победа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Действующие чемпионы мира покидают турнир, а латвийцы стали авторами самой громкой сенсации соревнований. На ЧМ-2023 определились полуфинальные пары.

Читайте также:
Чемпионат мира по хоккею: расписание, результаты, турнирная таблица

Три чемпионата мира подряд в финале играли сборные Канады и Финляндии. На этот раз они пересеклись в четвертьфинале. И Канада взяла реванш за прошлогоднее поражение.

Видео дня

А вот сборная Латвии впервые дошла до полуфинала мирового первенства после сенсационной победы над Швецией. Ранее лучшим результатом латвийцев было седьмое место.

Удивила и Германия, которая обыграла фаворитов швейцарцев. А вот американцы закономерно прошли Чехию.

Результаты четвертьфиналов:

США — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0, видео)
Швейцария — Германия — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0, видео)
Швеция — Латвия — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2, видео)
Канада — Финляндия — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1 видео)

Теперь 27 мая в полуфинале сыграют: Канада — Латвия, США — Германия.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X