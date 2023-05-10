Чемпионат мира по хоккею: расписание, результаты, турнирная таблица
Финляндия — чемпион мира-2022 (Фото:IIHF)
Главный хоккейный турнир года пройдет с 12 по 28 мая в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).
Страны-агрессоры — Россия и Беларусь — недопущены к турниру. На первом этапе 16 команд в двух группах сыграют между собой. По четыре лучшие выходять в четвертьфинал. Худшие вылетают в дивизион IA. Ранее хоккейная сборная Украины узнала соперника по чемпионату мира.
Расписание и результаты ЧМ-2023
ГРУППА А
Пятница, 12 мая
16:20. Финляндия — США
20:20. Швеция — Германия
Суббота, 13 мая
12:20. Франция — Австрия
16:20. Венгрия — Дания
20:20. Германия — Финляндия
Воскресенье, 14 мая
12:20. США — Венгрия
16:20. Франция — Дания
20:20. Швеция — Австрия
Понедельник, 15 мая
16:20. Германия — США
20:20. Финляндия — Швеция
Вторник, 16 мая
16:20. Дания — Австрия
20:20. Франция — Венгрия
Среда, 17 мая
16:20. США — Австрия
20:20. Финляндия — Франция
Четверг, 18 мая
16:20. Венгрия — Швеция
20:20. Дания — Германия
Пятница, 19 мая
16:20. Венгрия — Финляндия
20:20. Австрия — Германия
Суббота, 20 мая
12:20. США — Дания
16:20. Австрия — Финляндия
20:20. Швеция — Франция
Воскресенье, 21 мая
16:20. Германия — Венгрия
20:20. США — Франция
Понедельник, 22 мая
16:20. Дания — Швеция
20:20. Австрия — Венгрия
Вторник, 23 мая
12:20. Германия — Франция
16:20. Швеция — США
20:20. Финляндия — Дания
ГРУППА В
Пятница, 12 мая
16:20. Словакия — Чехия
20:20. Латвия — Канада
Суббота, 13 мая
12:20. Швейцария — Словения
16:20. Норвегия — Казахстан
20:20. Словакия — Латвия
Воскресенье, 14 мая
12:20. Словения — Канада
16:20. Норвегия — Швейцария
20:20. Чехия — Казахстан
Понедельник, 15 мая
16:20. Словакия — Канада
20:20. Чехия — Латвия
Вторник, 16 мая
16:20. Словения — Норвегия
20:20. Швейцария — Казахстан
Среда, 17 мая
16:20. Латвия — Норвегия
20:20. Канада — Казахстан
Четверг, 18 мая
16:20. Чехия — Словения
20:20. Швейцария — Словакия
Пятница, 19 мая
16:20. Латвия — Словения
20:20. Казахстан — Словакия
Суббота, 20 мая
12:20. Норвегия — Чехия
16:20. Канада — Швейцария
20:20. Казахстан — Латвия
Воскресенье, 21 мая
16:20. Словения — Словакия
20:20. Чехия — Швейцария
Понедельник, 22 мая
16:20. Канада — Норвегия
20:20. Казахстан — Словения
Вторник, 23 мая
12:20. Словакия — Норвегия
16:20. Канада — Чехия
20:20. Швейцария — Латвия
Четвертьфиналы, 25 мая
Полуфиналы, 27 мая
Матч за бронзу, 28 мая
Финал, 28 мая
Напомним, что организаторы презентовали дизайн медалей чемпионата мира.