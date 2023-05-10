Чемпионат мира по хоккею: расписание, результаты, турнирная таблица 10 мая, 10:46 Финляндия — чемпион мира-2022 (Фото:IIHF)

Главный хоккейный турнир года пройдет с 12 по 28 мая в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).



Страны-агрессоры — Россия и Беларусь — недопущены к турниру. На первом этапе 16 команд в двух группах сыграют между собой. По четыре лучшие выходять в четвертьфинал. Худшие вылетают в дивизион IA. Ранее хоккейная сборная Украины узнала соперника по чемпионату мира.

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Расписание и результаты ЧМ-2023

ГРУППА А

Пятница, 12 мая

16:20. Финляндия — США

20:20. Швеция — Германия

Суббота, 13 мая

12:20. Франция — Австрия

16:20. Венгрия — Дания

20:20. Германия — Финляндия

Воскресенье, 14 мая

12:20. США — Венгрия

16:20. Франция — Дания

20:20. Швеция — Австрия

Понедельник, 15 мая

16:20. Германия — США

20:20. Финляндия — Швеция

Вторник, 16 мая

16:20. Дания — Австрия

20:20. Франция — Венгрия

Среда, 17 мая

16:20. США — Австрия

20:20. Финляндия — Франция

Четверг, 18 мая

16:20. Венгрия — Швеция

20:20. Дания — Германия

Пятница, 19 мая

16:20. Венгрия — Финляндия

20:20. Австрия — Германия

Суббота, 20 мая

12:20. США — Дания

16:20. Австрия — Финляндия

20:20. Швеция — Франция

Воскресенье, 21 мая

16:20. Германия — Венгрия

20:20. США — Франция

Понедельник, 22 мая

16:20. Дания — Швеция

20:20. Австрия — Венгрия

Вторник, 23 мая

12:20. Германия — Франция

16:20. Швеция — США

20:20. Финляндия — Дания

ГРУППА В

Пятница, 12 мая

16:20. Словакия — Чехия

20:20. Латвия — Канада

Суббота, 13 мая

12:20. Швейцария — Словения

16:20. Норвегия — Казахстан

20:20. Словакия — Латвия

Воскресенье, 14 мая

12:20. Словения — Канада

16:20. Норвегия — Швейцария

20:20. Чехия — Казахстан

Понедельник, 15 мая

16:20. Словакия — Канада

20:20. Чехия — Латвия

Вторник, 16 мая

16:20. Словения — Норвегия

20:20. Швейцария — Казахстан

Среда, 17 мая

16:20. Латвия — Норвегия

20:20. Канада — Казахстан

Четверг, 18 мая

16:20. Чехия — Словения

20:20. Швейцария — Словакия

Пятница, 19 мая

16:20. Латвия — Словения

20:20. Казахстан — Словакия

Суббота, 20 мая

12:20. Норвегия — Чехия

16:20. Канада — Швейцария

20:20. Казахстан — Латвия

Воскресенье, 21 мая

16:20. Словения — Словакия

20:20. Чехия — Швейцария

Понедельник, 22 мая

16:20. Канада — Норвегия

20:20. Казахстан — Словения

Вторник, 23 мая

12:20. Словакия — Норвегия

16:20. Канада — Чехия

20:20. Швейцария — Латвия

Четвертьфиналы, 25 мая

Полуфиналы, 27 мая

Матч за бронзу, 28 мая

Финал, 28 мая

Напомним, что организаторы презентовали дизайн медалей чемпионата мира.