Без России и Беларуси. Стали известны составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024

28 июня, 21:33
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ЧМ-2024 по хоккею состоится в Чехии (Фото:ИИХФ)

ЧМ-2024 по хоккею состоится в Чехии (Фото:ИИХФ)

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила состав групп на чемпионат мира 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится с 10 по 26 мая в Чехии. Поединки пройдут в Праге и Остраве.

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Составь группы:

Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Группа В (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/1674042298089492481

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире.

Чемпионом мира по хоккею в 2023 году стала сборная Канады, которая в финале победила Германию.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Чемпионат мира Хоккей Сборная России Сборная Беларуси чемпионат мира по хоккею

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