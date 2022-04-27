Сборная Украины стартовала на чемпионате мира по хоккею с разгромной победы над Сербией 27 апреля, 20:40 Цей матеріал також доступний українською В следующем туре Украина сыграет с Польшей (Фото:IIHF/MICHAL CHWIEDUK)

Сборная Украины победила Сербию со счетом 7:0 в первом туре чемпионата мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B.

Украина забросила в ворота соперника две шайбы в первом периоде, три - во втором, и еще две - в завершающей 20-минутке.

Дублями отличились Александр Пересунько и Вадим Мазур, еще по одной шайбе на счету Дмитрия Нименко, Феликса Морозова и Виталия Ляльки.

Видео дня

Во втором туре Украина сыграет против хозяев группы – Польши. Матч состоится завтра, 28 апреля, в 21:00.

Украина - Сербия 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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