На чемпионате мира по хоккею пройдет уникальный финал 26 мая, 08:55 Латвия впервые сыграет в полуфинале (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В поединке за золотые медали встретятся команды, которые раньше никогда между собой не играли в решающем матче.

На ЧМ-2023 по хоккею завершились четвертьфинальные поединки.

США — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0, видео)

Швейцария — Германия — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0, видео)

Швеция — Латвия — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2, видео)

Канада — Финляндия — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1 видео)



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По их результатам определились полуфинальные пары: США — Германия, Канада — Латвия.

Таким образом, впервые в истории будет финал, которого раньше ни разу не было на мировых первенствах.

В решающем матче за золотые медали могут сыграть:

США — Канада

США — Латвия

Германия — Латвия

Германия — Канада

Сборная США не играла в финалах чемпионатов мира с 1934 года, сборная Германии — с 1930 года. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства. Канадская сборная в прошлом году заняла второе место на чемпионате мира, уступив в финале Финляндии (3:4 ОТ).