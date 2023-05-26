На чемпионате мира по хоккею пройдет уникальный финал
Латвия впервые сыграет в полуфинале (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
В поединке за золотые медали встретятся команды, которые раньше никогда между собой не играли в решающем матче.
На ЧМ-2023 по хоккею завершились четвертьфинальные поединки.
США — Чехия — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0, видео)
Швейцария — Германия — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0, видео)
Швеция — Латвия — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2, видео)
Канада — Финляндия — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1 видео)
По их результатам определились полуфинальные пары: США — Германия, Канада — Латвия.
Таким образом, впервые в истории будет финал, которого раньше ни разу не было на мировых первенствах.
В решающем матче за золотые медали могут сыграть:
- США — Канада
- США — Латвия
- Германия — Латвия
- Германия — Канада
Сборная США не играла в финалах чемпионатов мира с 1934 года, сборная Германии — с 1930 года. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства. Канадская сборная в прошлом году заняла второе место на чемпионате мира, уступив в финале Финляндии (3:4 ОТ).