«Это фейки, у вас все подстроено». Украинский хоккеист рассказал, после чего перестал дружить с россиянином 4 мая, 18:21 Дмитрий Христич (Фото:twitter.com/UmbrellaMerc98)

Дмитрий Христич показывал друзьям из России, куда прилетают их ракеты. Но они не верили.



Дмитрий Христич — один из лучших хоккеистов в истории Украины. В национальной команде сыграл на трех чемпионатах мира и Олимпийских играх. В НХЛ провел 811 матчей.

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В интервью изданию Зеркало, Христич рассказал, как пытался рассказать правду о войне своим российским друзьям.

«В начале полномасштабного нападения еще пытался с ними разговаривать. Показывал, куда прилетали снаряды, в том числе попадания в знакомые им ледовые арены. Россияне такие: „Это фейки. У вас там все подстроено“. Естественно, дальше что-то обсуждать уже не было смысла. С Андреем Николишиным раньше дружили. Он мне говорил: „Береги там себя, не высовывайся. Не лезь на рожон. Россия все равно победит“. Послушал его пару дней — закончили общение. Потом виделись в США. Прошлой осенью Вашингтон собирал бывших игроков команды. В клубе нам запретили затрагивать неудобные темы. Впрочем, обсуждать войну у нас бы с Андреем не получилось. Видел новость, что в феврале этого года он сыграл в хоккей в поддержку вернувшихся с фронта раненых россиян. Для меня это просто нонсенс», — признался Христич.

Андрей Николишин — чемпион мира-1993, бронзовый призер Олимпиады-2002 в составе сборной России. Ранее он играл за киевский Сокол.



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