«Отец постоянно смотрел Скабееву». Легендарный украинский хоккеист Дмитрий Христич рассказал, кому пропаганда промыла мозги 3 мая, 18:29 Дмитрий Христич (Фото:xsport)

Христич уверен, что украинцы на оккупированных территориях не могут трезво оценивать происходящее.



Дмитрий Христич — один из лучших хоккеистов в истории Украины. В национальной команде сыграл на трех чемпионатах мира и Олимпийских играх. В НХЛ провел 811 матчей.

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В интервью изданию Зеркало, Христич рассказал, как изменил свое мнение о России после 24 февраля 2022 года.

«Раньше еще иногда закрадывалась мысль, что Россия может проснуться и признать, что была неправа. Имею в виду Крым и Донбасс. Но 24 февраля все стало окончательно понятно. Исчезли последние иллюзии, что можно жить мирно рядом с таким соседом. За последние восемь лет пропаганда окончательно промыла россиянам мозги. К сожалению, думаю, это касается и украинцев, которые жили все эти годы на оккупированных территориях. Сегодня очень сложно представить, что можно там находиться и трезво оценивать происходящее. Да что далеко ходить: у меня пожилой отец до недавнего времени постоянно смотрел Скабееву. Хотя уехал с мамой в США еще в 1990-е годы», — говорит Дмитрий.

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