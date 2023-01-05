«Россия совершает там преступления». Легенда мирового хоккея объяснил, почему поддерживает Украину

5 января, 17:45
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Доминик Гашек поддерживает Украину с первых дней войны (Фото:TASR)

Доминик Гашек поддерживает Украину с первых дней войны (Фото:TASR)

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек рассказал о своей поддержке Украины и объяснил, почему написал открытое письмо с призывом отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.

По словам Гашека, он не может сидеть в стороне и пытается сделать все, чтобы война России против Украины закончилась, сообщает Sport.sk.

Также экс-хоккеист добавил, что некорректно сравнивать повышение налогов или рост цен в Европе на энергоносители с человеческими жертвами в Украине.

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«В Украине война и агрессор очевиден. Россия вторглась в другую страну, чтобы получить ее территорию, и совершает там преступления. Вряд ли можно найти что-нибудь похуже.

Мы можем говорить о налогах, ценах на топливо или энергии, но это все второстепенное, когда речь идет о человеческих жизни. В Украине гибнут десятки тысяч, а может, и сотни тысяч людей с обеих сторон. Поэтому я хочу, чтобы люди услышали мое мнение, подумали над ним и, может быть, поддержали", — сказал Гашек.

Ранее Гашек заявил, что российская армия должна полностью покинуть территорию Украины  включая Крым.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Хоккей Война в Украине

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