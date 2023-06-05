«Я поддерживаю Украину»: Легендарный чешский хоккеист посетил Харьков — фото
Доминик Гашек (Фото:Харьковский городской совет)
Олимпийский чемпион Доминик Гашек посетил Харьков, чтобы поддержать Украину и посмотреть последствия разрушений в результате войны с Россией.
Легендарный чешский хоккейный голкипер осмотрел спортивную инфраструктуру города.
Гашек побывал на Мемориале Славы в Лесопарке, в разрушенной школе № 134, ледовой арене «Айсхол» и комплексе «Салтовский лед».
«Я очень рад приехать в Харьков и сказать всем, что я поддерживаю Украину, украинский спорт. Всех ребят и детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и пойти в школу. Удачи, Украина, удачи, Харьков!», — заявил Доминик.
Ранее сообщалось, что сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею.
Напомним, что погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею.