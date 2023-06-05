«Я поддерживаю Украину»: Легендарный чешский хоккеист посетил Харьков — фото

5 июня, 20:29
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Доминик Гашек (Фото:Харьковский городской совет)

Доминик Гашек (Фото:Харьковский городской совет)

Олимпийский чемпион Доминик Гашек посетил Харьков, чтобы поддержать Украину и посмотреть последствия разрушений в результате войны с Россией.

Легендарный чешский хоккейный голкипер осмотрел спортивную инфраструктуру города.

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Гашек побывал на Мемориале Славы в Лесопарке, в разрушенной школе № 134, ледовой арене «Айсхол» и комплексе «Салтовский лед».

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Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет

«Я очень рад приехать в Харьков и сказать всем, что я поддерживаю Украину, украинский спорт. Всех ребят и детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и пойти в школу. Удачи, Украина, удачи, Харьков!», — заявил Доминик.

Ранее сообщалось, что сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею.

Напомним, что погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Хоккей Война в Украине

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