«Я поддерживаю Украину»: Легендарный чешский хоккеист посетил Харьков — фото 5 июня, 20:29 Доминик Гашек (Фото:Харьковский городской совет)

Олимпийский чемпион Доминик Гашек посетил Харьков, чтобы поддержать Украину и посмотреть последствия разрушений в результате войны с Россией.

Легендарный чешский хоккейный голкипер осмотрел спортивную инфраструктуру города.

Гашек побывал на Мемориале Славы в Лесопарке, в разрушенной школе № 134, ледовой арене «Айсхол» и комплексе «Салтовский лед».

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Фото: Харьковский городской совет

Фото: Харьковский городской совет

Фото: Харьковский городской совет

Фото: Харьковский городской совет

Фото: Харьковский городской совет

«Я очень рад приехать в Харьков и сказать всем, что я поддерживаю Украину, украинский спорт. Всех ребят и детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и пойти в школу. Удачи, Украина, удачи, Харьков!», — заявил Доминик.

Ранее сообщалось, что сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею.

Напомним, что погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею.