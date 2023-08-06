«Мы служили путинской пропаганде»: легендарный хоккеист сделал чистосердечное признание 6 августа, 12:00 Доминик Гашек поддерживает Украину с первых дней войны (Фото:TASR)

Чешский хоккейный вратарь и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил свои выступления в России.



Хоккеист признался, что до аннексии Крыма не понимал масштабы пропаганды Владимира Путина, из-за чего стал его инструментом.

«Я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется Россия.

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Служил российской пропаганде? В известной степени мы, конечно, служили путинской пропаганде. Конечно, будь я умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это тогда и лучше установили правила…

Если бы я тогда был умнее, я бы осудил Россию. Со мной это начало происходить только в 2014 году после аннексии Крыма", — приводит слова Гашека Seznam Zpravy.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский Спартак.

Напомним, легендарный хоккеист возмущен защитой россиянки, которую депортировали из Чехии.

Ранее сообщалось, что сын звезды сборной Беларуси по хоккею грозился убить американских полицейских.