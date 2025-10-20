«Трамп сотрудничает с Путиным»: легендарный хоккеист раскритиковал президента США после угроз Украине

Легенда НХЛ сделал пост на своей странице в Х, в котором заявил, что Трамп сотрудничает с Путиным, чтобы сдать часть украинских территорий.

«Если Трамп действительно угрожал Зеленскому, что Россия уничтожит Украину — значит президент США поднялся на такой же уровень преступности, как и Путин. Трамп сотрудничает с Путиным, чтобы захватить украинскую территорию!

Границы Украины четко указаны в Конституции. Если кто-то попытается это изменить угрозами или насилием — он будет наказан. Это касается всех без исключения!".

Напомним, что Доминик с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину и призывает отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, в частности заморозить контракты представителей РФ с клубами НХЛ.

