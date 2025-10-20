«Трамп сотрудничает с Путиным»: легендарный хоккеист раскритиковал президента США после угроз Украине

20 октября, 15:34
Поделиться:
Доминик Гашек с начала полномасштабной войны поддерживает Украину (Фото: ФХУ)

Доминик Гашек с начала полномасштабной войны поддерживает Украину (Фото: ФХУ)

Знаменитый бывший хоккеист сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал Дональда Трампа из-за общения с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также:
«Каток закрывают, когда нет света»: украинский фигурист возмущен допуском россиян к международным соревнованиям

Легенда НХЛ сделал пост на своей странице в Х, в котором заявил, что Трамп сотрудничает с Путиным, чтобы сдать часть украинских территорий.

«Если Трамп действительно угрожал Зеленскому, что Россия уничтожит Украину — значит президент США поднялся на такой же уровень преступности, как и Путин. Трамп сотрудничает с Путиным, чтобы захватить украинскую территорию!

Реклама

Границы Украины четко указаны в Конституции. Если кто-то попытается это изменить угрозами или насилием — он будет наказан. Это касается всех без исключения!".

https://twitter.com/hasek_dominik/status/1979998120831262777
https://twitter.com/hasek_dominik/status/1980031207938171198
Читайте также:
Пидручный назвал клоуном легендарного Фуркада, которому «больно» из-за отстранения россиян и белорусов

Напомним, что Доминик с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину и призывает отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, в частности заморозить контракты представителей РФ с клубами НХЛ.

Ранее Гашек назвал условия, при которых будет играть с россиянами.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   США Россия Владимир Путин Хоккей Дональд Трамп Война России против Украины Доминик Гашек

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies