Фамилию самого титулованного российского тренера не нанесли на Кубок Стэнли

Флорида выиграла главный трофей Национальной хоккейной лиги во второй раз подряд, благодаря победе над Эдмонтоном в шести матчах .

По традиции, фамилии игроков и тренеров команды-победительницы гравируют на Кубке Стэнли.

Как пишет Sport24, в тренерский штаб Флориды входит российский специалист Максим Иванов, который на официальном сайте клуба указан как тренер навыков хоккеистов. Однако фамилии Иванова на трофее не оказалось, хотя там есть, к примеру, фамилии тренера вратарей Робба Тэлласа и ассистента тренера по видео Джона Коньеми. Всего на Кубок Стэнли нанесли 52 фамилии игроков и персонала Флориды.

Профиль Максима Иванова на сайте клуба / Фото: ХК Флорида

Имена и фамилии представителей Флориды на Кубке Стэнли / Фото: Скриншот

Иванов является самым титулованным российским тренером в НХЛ — на его счету четыре трофея. Ранее специалист жаловался, что ему не разрешили привезти Кубок Стэнли в Россию. В НХЛ есть такая традиция, что каждый игрок или тренер команды-победительницы может взять на сутки трофей к себе домой или привезти его на родину.

Напомним, что хоккеисты Флориды повредили Кубок Стэнли во время празднования чемпионства.