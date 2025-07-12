Фамилию самого титулованного российского тренера не нанесли на Кубок Стэнли

12 июля, 23:46
Кубок Стэнли в руках победителей (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

Флорида выиграла главный трофей Национальной хоккейной лиги во второй раз подряд, благодаря победе над Эдмонтоном в шести матчах.

По традиции, фамилии игроков и тренеров команды-победительницы гравируют на Кубке Стэнли.

Как пишет Sport24, в тренерский штаб Флориды входит российский специалист Максим Иванов, который на официальном сайте клуба указан как тренер навыков хоккеистов. Однако фамилии Иванова на трофее не оказалось, хотя там есть, к примеру, фамилии тренера вратарей Робба Тэлласа и ассистента тренера по видео Джона Коньеми. Всего на Кубок Стэнли нанесли 52 фамилии игроков и персонала Флориды.

Профиль Максима Иванова на сайте клуба (Фото: ХК Флорида)
Имена и фамилии представителей Флориды на Кубке Стэнли (Фото: Скриншот)
Иванов является самым титулованным российским тренером в НХЛ — на его счету четыре трофея. Ранее специалист жаловался, что ему не разрешили привезти Кубок Стэнли в Россию. В НХЛ есть такая традиция, что каждый игрок или тренер команды-победительницы может взять на сутки трофей к себе домой или привезти его на родину.

Напомним, что хоккеисты Флориды повредили Кубок Стэнли во время празднования чемпионства.

