Несостоявшийся камбэк. Сборная Финляндии в зрелищном матче победила Канаду и стала чемпионом мира по хоккею — видео 30 мая, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Финны вырвали победу в овертайме (Фото:Сборная Финляндии via Twitter)

Сборная Финляндии победила национальную команду Канады в финале чемпионата мира по хоккею.



После первых двух периодов североамериканцы вели в счете 1:0. В третьей двадцатиминутке финны смогли не только отыграться, но и забросить еще две шайбы.

Тем не менее, канадцы в концовке периода проявили характер. Менее чем за минуту они забросили две шайбы и перевели игру в овертайм.

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Однако это не помогло «кленовым листьям». В овертайме, воспользовавшись численным преимуществом, финны забросили победную шайбу и стали чемпионами мира.

Финляндия — Канада 4:3

Сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отобрать у России право на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.

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