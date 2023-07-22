«В свободное время всегда пили водку». Финский хоккеист рассказал о постоянном пьянстве российских партнеров 22 июля, 08:47 Янне Лаакконен (Фото:ВХЛ)

Нападающий Янне Лаакконен вспомнил жизнь в России во времена, когда выступал за хоккейный клуб Южный Урал.

По словам Лапкконена, российские хоккеисты всегда выпивали в свободное время, а утром тренеры заставляли их похмеляться.

«В каких странах я играл? Их не меньше десяти. Думаю, их было 11, если учитывать Финляндию. Я видел разные культуры и методы работы. Особенно уникальны страны бывшего Советского Союза: там всегда существует страх перед хозяином, а командами управляют банды.

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В России не может быть свободного времени. Для российских игроков это означает пить водку. В больших количествах. Во время выступления за Южный Урал после пьянок по ночам тренеры приказывали игрокам опохмеляться утром, чтобы пьянство не вышло из-под контроля. Все шли в тренажерный зал в десять часов. Затем тренеры ненадолго заглядывали и говорили несколько слов, прежде чем дать игрокам отдохнуть. Игроки любили пить пиво. Они пили его, даже если на следующий день тренировка", — сказал Лаакконен Iltalehti.

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Ранее в Польше за шпионаж задержали российского хоккеиста.

Также сборная России по хоккею хочет сыграть против сборной Бразилии, которой не существует.