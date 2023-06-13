«Гоните русское дерьмо»: Легендарный чешский хоккеист обратился к украинцам — видео

13 июня, 19:47
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Доминик Гашек в Украине (Фото:Харьковский городской совет)

Доминик Гашек в Украине (Фото:Харьковский городской совет)

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек высказался по поводу визита в Украину, а также обратился к украинскому народу.

Чешский хоккеист призвал украинских граждан бороться с оккупантами и за ценность свободной страны.

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«Привет, Украина. Было приятно провести неделю с тобой. Спасибо за награду «Друг Украины». Я ценю это. Я встретил многих детей и взрослых хоккеистов, а также спортсменов, получивших травмы из-за войны.

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Я благодарю вас за то, что вы делаете. Вы делаете это не только для своей страны, но и всей Европы.

Держу кулаки за каждого из вас, за то, что вы делаете — защищаете свою замечательную страну, свою свободу. Очищаете страну от российских оккупантов. Гоните назад русское дерьмо.

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Слава Украине, слава украинскому спорту и хоккею", — заявил Гашек.

Ранее сообщалось, что украинский клуб Премьер-лиги поставил клеймо стране-агрессору из-за ночного обстрела Кривого Рога.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Хоккей Война в Украине

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