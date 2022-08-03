«Мы никогда не должны нападать на другую страну». Чешская легенда мирового хоккея ответил на обвинения российского журналиста в фашизме

3 августа, 17:57
Гашек привел несколько признаков фашизма в России (Фото:IMDb)

Гашек привел несколько признаков фашизма в России (Фото:IMDb)

Чешская легенда мирового хоккея Доминик Гашек ответил на обвинения российского журналиста в фашизме.

Слова одного из лучших вратарей в истории приводит isport.cz.

Так, Гашек отметил, что у нынешней России есть сразу несколько признаков установленного в ней фашистского режима.

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Во-первых, по его словам, это милитаризм. Во-вторых, это несменяемый долгое время лидер страны, который стоит выше всех законов.

А в-третьих, как подчеркнул Доминик, это национализм. Он напомнил, что многие представители медиа и политики РФ в своих заявлениях ставят россиян выше украинцев.

«Я всегда буду критиковать, если наша нация или даже отдельный человек возвышают себя над гражданами или нацией другой страны.

Мы никогда не должны нападать на чужую страну, чтобы завоевать ее территорию для нашей выгоды. Поэтому я не могу найти в себе черты фашизма", — сказал бывший хоккеист.

Ранее Гашек предложил давать 15 лет тюрьмы чешским игрокам за переход в российские клубы.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Чехия Фашизм Хоккей

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