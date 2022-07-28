«Это спасет многие жизни». Легенда мирового хоккея предложил давать 15 лет тюрьмы чешским игрокам за переход в российские клубы 28 июля, 23:06 Ранее Гашек осудил вторжение РФ в Украину (Фото:IMDb)

Легенда мирового хоккея чех Доминик Гашек отреагировал на переход своего соотечественника Дмитрия Яшкина в российский СКА.



Слова одного из лучших вратарей в истории приводит Nord News.

Так, Гашек отметил, что работа чешских граждан в России можно расценивать как поддержку диктаторского режима в РФ и войны в Украине.

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При этом Доминик не винит в трансфере ни самого Яшкина, ни его агента, а только власти своей страны, которые на законодательном уровне не приняли запрет на работу в стране-агрессоре.

«Долг чешского правительства — защитить нас от такого поведения. Наша жизнь находится под угрозой. Не прячьте голову в песок.

Поэтому я считаю, что, например, 15 лет тюрьмы за работу во враждебной РФ очень бы помогли. Это, несомненно, усилит защиту для нас и наших союзников и, возможно, спасет многие жизни", — заявил экс-хоккеист.

Ранее Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) расторгнуть контракты с российскими игроками.

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