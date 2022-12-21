«Это попытка спасти жизни». Легенда мирового хоккея написал письмо с призывом отстранить всех российских атлетов от международных стартов 21 декабря, 22:17 Доминик Гашек осудил вторжение РФ в Украину (Фото:IMDb)

Легенда мирового хоккея чех Доминик Гашек написал открытое письмо с призывом отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.



Свой месседж бывший вратарь отправил руководству Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

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«Я написал открытое письмо, чтобы привлечь внимание всего мира к тому, как некоторые спортивные соревнования сейчас способствуют военным беспорядкам в Европе, которые ежедневно уносят сотни, даже тысячи жизней.

Это попытка спасти эти жизни и ускорить окончание войны в Украине. Российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях в это время. Я прошу все спортивные лиги мира рассмотреть это решение", — написал Доминик.

Также Гашек обвинил Россию в аннексии украинских территорий и уничтожению гражданской инфраструктуры. Действия РФ, по его словам, уже унесли десятки, а то и сотни тысяч жизней.

Доминик также обратил внимание на зверские преступления российской армии и депортацию украинских детей, назвав все это геноцидом. Доминик выразил уверенность, что РФ после вывода ее войск с территории Украины должна будет понести наказание за все это.

Гашек подчеркнул, что международные спортивные организации, которые не отстранили российских спортсменов от своих соревнований, также несут ответственность за содеянные преступления.

Напоследок, чешский экс-хоккеист написал, что надеется на полное отстранение всех атлетов из РФ от участия в международных соревнованиях.

Ранее Гашек заявил, что российская армия должна полностью покинуть территорию Украины, включая Крым.