Германия — Канада: прямая трансляция финала ЧМ-2023 по хоккею — видео 28 мая, 10:47 Немцы добились исторического достижения (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В воскресенье, 28 мая, станет известен победитель чемпионата мира по хоккею. В финальном поединке встречаются сборные Германии и Канады.



Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Котировки на победителя: Канада — 1.31, Германия — 3.55.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ГЕРМАНИЯ — КАНАДА

Сборная Германии никогда не побеждала на чемпионатах мира. Ее лучший результат — серебро 1930 и 1953 года, бронза в 1932 и 1934 годах.

Видео дня

Сборная Канады — самая титулованная команда планеты. Канадцы 27 раз становились чемпионами мира! Это рекорд. Кроме того, сборная 16 раз выигрывала серебряные медали и девять раз брала бронзу.