В Украине ликвидировали российского хоккеиста. Он был штурмовиком ВДВ 29 августа, 12:58 Артем Гвоздик (Фото:ХК Сокол)

Бывший вратарь ряда российских хоккейных клубов Артем Гвоздик погиб на войне в Украине.



Гвоздик погиб 23 августа, ему было 35 лет. За свою карьеру выступал за такие клубы, как Брянск, Тамбов, Сокол (Новочебоксарск), Славутич (Смоленск), Торос (Нефтекамск) и Спутник (Нижний Тагил).

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Хоккеист воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ, сообщает sports.ru.

Фото: ХК Сокол

Ранее в Польше за шпионаж поймали российского хоккеиста.

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