В Украине ликвидировали российского хоккеиста. Он был штурмовиком ВДВ
Артем Гвоздик (Фото:ХК Сокол)
Бывший вратарь ряда российских хоккейных клубов Артем Гвоздик погиб на войне в Украине.
Гвоздик погиб 23 августа, ему было 35 лет. За свою карьеру выступал за такие клубы, как Брянск, Тамбов, Сокол (Новочебоксарск), Славутич (Смоленск), Торос (Нефтекамск) и Спутник (Нижний Тагил).
Хоккеист воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ, сообщает sports.ru.
Ранее в Польше за шпионаж поймали российского хоккеиста.
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