В Украине ликвидировали российского хоккеиста. Он был штурмовиком ВДВ

29 августа, 12:58
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Артем Гвоздик (Фото:ХК Сокол)

Артем Гвоздик (Фото:ХК Сокол)

Бывший вратарь ряда российских хоккейных клубов Артем Гвоздик погиб на войне в Украине.

Гвоздик погиб 23 августа, ему было 35 лет. За свою карьеру выступал за такие клубы, как Брянск, Тамбов, Сокол (Новочебоксарск), Славутич (Смоленск), Торос (Нефтекамск) и Спутник (Нижний Тагил).

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Хоккеист воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ, сообщает sports.ru.

ХК Сокол
Фото: ХК Сокол

Ранее в Польше за шпионаж поймали российского хоккеиста.

Мы также писали, после чего легендарный украинский хоккеист перестал общаться с другом из России.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей

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