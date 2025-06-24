Вице-чемпион Украины по хоккею решил выступать в иностранном чемпионате

Столичный хоккейный клуб Киев Кэпиталз, который является действующим вице-чемпионом Украины, объявил о решении заявиться в Балтийскую лигу на сезон 2025/26.

Об этом говорится в заявлении, в котором клуб подвел итоги прошлого сезона.

«Следующим важным шагом для стратегического развития стало наше решение принять участие в сезоне 2025/2026 Балтийской хоккейной лиги. В этом направлении мы уже получили полную поддержку Международной федерации хоккея (IIHF) и Латвийской федерации хоккея (LHF), которая является организатором турнира», — сообщает пресс-служба Киев Кэпиталз.

Отмечается, что клуб работает над проектом создания собственной ледовой арены: выбрана локация, завершается проектирование арены с участием ведущих европейских архитектурных бюро, ведется подготовка юридического сопровождения.

Также Киев Кэпиталз настроен продолжать поддерживать детско-юношескую хоккейную школу Крижинка в Киеве.

Добавим, что Балтийская хоккейная лига была создана в 2018 году, ее участниками стали клубы из Латвии, Литвы и Эстонии.

В сезоне 2024/25 Киев Кэпиталз дошел до финала плей-офф чемпионата Украины, где уступил Кременчугу в семи матчах (3−4 в серии).

Мы писали, что украинский хоккеист рассказал о самом большом разочаровании в Германии в начале 2000-х.