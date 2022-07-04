После планов уехать в США. Задержанный за уклонение от армии звездный хоккеист РФ уже служит в звании рядового

4 июля, 20:54
Федотов служит в ВМФ РФ (Фото:cska-hockey.ru)

Федотов служит в ВМФ РФ (Фото:cska-hockey.ru)

Звезда российского хоккея Иван Федотов, которого задержали за уклонение от воинской службы после планов уехать играть в США, уже служит в звании рядового, сообщает Фонтанка.

По информации издания, сейчас вратарь находится в 907-м учебном центре главкомата Военно-Морского флота в Северодвинске (Архангельская область).

Отмечается, что хоккеист пробудет в учебке до сентября, после чего будет решено, куда он пойдет служить.

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Согласно данным ТАСС, предположительно, Федотов будет служить в одной из воинских частей на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

Сообщалось, что в задержании 25-летнего голкипера московского ЦСКА, которым курирует Минобороны РФ, участвовали оперативники уголовного розыска и сотрудники СОБР.

По данным медиа, вратарь отказался выступать за ЦСКА, с чем и может быть связано его задержание, хотя в самом клубе утверждают, что узнали о задержании Федотова только из СМИ.

Примечательно, что хоккеист заявлял о планах в июле 2022 года уехать в США для выступлений в местной лиге НХЛ. Сообщалось, что он подписал контракт новичка с местной командой Филадельфия Флайерз.

Любопытно, что во времена СССР под предлогом необходимости службы в армии хоккеистов ЦСКА также не выпускали за рубеж. Нынешний главный тренер московской команды Сергей Федоров в бытность игроком сам бежал в США, чтобы выступать в НХЛ.

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы НХЛ расторгнуть контракты с российскими игроками.

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Теги:   Россия Хоккей ВМФ РФ НХЛ

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