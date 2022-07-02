За уклонение от воинской службы. Звезду российского хоккея задержали в РФ после планов уехать в США — СМИ 2 июля, 03:00 Федотов собирался выступать в НХЛ за Филадельфию Флайерз (Фото:cska-hockey.ru)

Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, который планировал уехать играть в США, задержали в Санкт-Петербурге — предположительно, за уклонение от воинской службы, сообщает русская служба BBC со ссылкой на росСМИ.



По их информации, в задержании 25-летнего голкипера московского ЦСКА, которым курирует Минобороны РФ, участвовали оперативники уголовного розыска и сотрудники СОБР.

Видео дня

Отмечается, что задержать хоккеиста попросила военная прокуратура, у которой «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

По данным медиа, вратарь отказался выступать за ЦСКА, с чем и может быть связано его задержание, хотя в самом клубе утверждают, что узнали о задержании Федотова только из СМИ.

Примечательно, что хоккеист заявлял о планах в июле 2022 года уехать в США для выступлений в местной лиге НХЛ. Сообщалось, что он подписал контракт новичка с местной командой Филадельфия Флайерз.

Любопытно, что во времена СССР под предлогом необходимости службы в армии хоккеистов ЦСКА также не выпускали за рубеж. Нынешний главный тренер московской команды Сергей Федоров в бытность игроком сам бежал в США, чтобы выступать в НХЛ.

Автор сайта Филадельфии Флайерз Билл Мелцер написал в Twitter, что пытается найти больше информации о сообщаемом задержании Федотова. По его словам, «это может быть куда серьезнее, чем просто ситуация с будущим голкипером команды».

Ранее легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы НХЛ расторгнуть контракты с российскими игроками.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.