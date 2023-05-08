350 грамм движения и атмосферы. Представлен дизайн медалей чемпионата мира по хоккею — фото 8 мая, 18:06 Финляндия — чемпион-2022 (Фото:Twitter)

Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

Недавно хоккейная сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира в дивизионе IB. А сейчас проходят последние приготовления к ЧМ-2023 в топ-дивизионе.

Международная федерация хоккея представила дизайн медалей чемпионата мира. Диаметр награды составляет 100 миллиметров, толщина 15 миллиметров, вес — 350 граммов.

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«Визуальные эффекты медалей отражают движение и атмосферу на хоккейной площадке, не забывая о зрителях. Это было особенным дополнением, если учесть, что не так давно спортивные и другие мероприятия приходилось проводить без зрителей», — говорится в релизе IIHF.

Фото: iihf

Напомним, групповые матчи чемпионата мира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. ЧМ завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Ранее легендарный украинский хоккеист признался, что его отец смотрел шоу Скабеевой.