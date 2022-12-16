Легенда мирового хоккея о войне: Российская армия должна полностью покинуть территорию Украины, включая Крым 16 декабря, 10:38 Гашек поддерживает Украину (Фото:IMDb)

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек рассказал, каким он видит завершение войны России против Украины.

По словам Гашека, по итогам войны Украина должна выйти на свои границы 1991 года, сообщает Tribuna.com.

«Могу сказать от большинства людей в Чехии, как мы представляем конец войны. Прежде всего, главное слово должно быть за украинцами.

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Другие (включая Россию) могут быть только в качестве ассистентов. Российская армия должна полностью покинуть территорию Украины - включая Крым", - сказал Гашек.

Гашек также добавил, что Россия должна возместить все экономические убытки нанесенные ею Украине.

"Но я даже не могу представить, как вы сможете определить компенсацию за потерянные жизни и огромные трудности, которые вы пережили", - добавил хоккеист.

Ранее Гашек на фоне вторжения России в Украину призвал клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) расторгнуть контракты с российскими игроками.

