Канада — Финляндия: прямая трансляция четвертьфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео

25 мая, 20:20
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ЧМ проходит в Финляндии (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

ЧМ проходит в Финляндии (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В четверг, 25 мая, будет сыгран четвертьфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные Канады и Финляндии.

Интересно, что именно эти сборные играли в финале ЧМ-2022. Тогда золотые медали выиграла финская команда.

Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: Финляндия — 1.75, Канада — 2.13.

Видео дня

В параллельном поединке сыграют Швеция и Латвия.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА КАНАДА — ФИНЛЯНДИЯ

https://www.youtube.com/embed/9PCG2ml9nrg

Сборная Канады — самая титулованная команда чемпионатов мира. Канадцы 27 раз становились чемпионами мира! Это рекорд. Кроме того, сборная 16 раз выигрывала серебряные медали и девять раз брала бронзу.

Сборная Финляндии четырежды выигрывала золото мировых первенств; девять раз брала серебро и трижды становилась бронзовым призером.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная Канады по хоккею сборная Финляндии по хоккею

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