Чуда не произошло. Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею 28 мая, 22:49 Канадцы обыграли немцев (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

В финальном поединке канадцы обыграли сборную Германии, для которой этот выход в финал был первым с 1930 года.

Это мировое первенство было богато на сенсации. Чего только стоит выступление сборной Латвии, которая впервые в своей истории выиграла бронзовые медали.

Да и Германию мало кто ждал в финальном турнире. А немцы навязали борьбу родоначальникам хоккея. Дважды вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

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Канада — Германия — 5:2 (1:1, 1:1 3:0)

Интересно, что в группе сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф Кленовые листья были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:2) и Германии (5:2).

Таким образом, канадцы в 28-й раз стали победителями мировых первенств. Это рекорд турниров.