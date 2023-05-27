Канада — Латвия: прямая трансляция полуфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео 27 мая, 08:53 Канадцы в четвертьфинале обыграли Финляндию (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

27 мая, в субботу, будет сыгран полуфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные Канады и Латвии.



Матч начнется в 14:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: Канада — 1.22, Латвия — 4.75.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА КАНАДА — ЛАТВИЯ

Сборная Канады — самая титулованная команда чемпионатов мира. Канадцы 27 раз становились чемпионами мира! Это рекорд. Кроме того, сборная 16 раз выигрывала серебряные медали и девять раз брала бронзу.

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У сборной Латвии достижения совсем скромные. На этом чемпионате мира он добилась своего лучшего результата — выхода в полуфинал.