Канада — Латвия: прямая трансляция полуфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео

27 мая, 08:53
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Канадцы в четвертьфинале обыграли Финляндию (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

Канадцы в четвертьфинале обыграли Финляндию (Фото:Lehtikuva via REUTERS)

27 мая, в субботу, будет сыгран полуфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные Канады и Латвии.

Матч начнется в 14:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: Канада — 1.22, Латвия — 4.75.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА КАНАДА — ЛАТВИЯ

Сборная Канады — самая титулованная команда чемпионатов мира. Канадцы 27 раз становились чемпионами мира! Это рекорд. Кроме того, сборная 16 раз выигрывала серебряные медали и девять раз брала бронзу.

Видео дня

У сборной Латвии достижения совсем скромные. На этом чемпионате мира он добилась своего лучшего результата — выхода в полуфинал.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Хоккей чемпионат мира по хоккею сборная Канады по хоккею сборная Латвии по хоккею

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