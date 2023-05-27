Канада — Латвия: прямая трансляция полуфинала ЧМ-2023 по хоккею — видео
Канадцы в четвертьфинале обыграли Финляндию (Фото:Lehtikuva via REUTERS)
27 мая, в субботу, будет сыгран полуфинальный поединок чемпионата мира по хоккею. Встречаются сборные Канады и Латвии.
Матч начнется в 14:20 по киевскому времени. Котировки на выход в полуфинал: Канада — 1.22, Латвия — 4.75.
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА КАНАДА — ЛАТВИЯ
Сборная Канады — самая титулованная команда чемпионатов мира. Канадцы 27 раз становились чемпионами мира! Это рекорд. Кроме того, сборная 16 раз выигрывала серебряные медали и девять раз брала бронзу.
У сборной Латвии достижения совсем скромные. На этом чемпионате мира он добилась своего лучшего результата — выхода в полуфинал.