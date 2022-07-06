Еще двоих звездных российских хоккеистов обвинили в уклонении от армии и объявили в розыск — СМИ 6 июля, 23:14 Сейчас Капризов находится в США — сообщают в военкомате (Фото:Кирилл Капризов via Instagram)

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Павел Карнаухов вслед за их коллегой Иваном Федотовым подозреваются в покупке военного билета, сообщает Telegram-канал SHOT.



По информации источника, нападающего американской команды Миннесота Уайлд Капризова объявили в розыск. По данным силовиков, 26 июня он вернулся в РФ.

Следствие утверждает, что 25-летний хоккеист и его ранее задержанный его экс-партнер по команде Салават Федотов получили военные билеты в 2017 году.

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Как сообщил Telegram-каналу Mash источник в военкомате, сейчас Капризов находится в США, а если пойдет служить, то в ВДВ.

Силовики считают, что вместе с Федотовым и Капризовым форвард московского ЦСКА Карнаухов покупали военные билеты через экс-полицейского Самиггулина.

Тот свел их с начальником призывного отделения военного комиссариата Уфы Константином Воропаевым, который якобы помогал им уклоняться от армии. Против последнего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в большом размере.

Сообщалось, что вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, который планировал уехать играть в США, задержали в Санкт-Петербурге за уклонение от воинской службы.

Примечательно, что хоккеист заявлял о планах в июле 2022 года уехать в США для выступлений в местной лиге НХЛ. Сообщалось, что он подписал контракт новичка с местной командой Филадельфия Флайерз.

Позже появилась информация, что Федотов уже служит в учебном центре главкомата Военно-Морского флота в Северодвинске в звании рядового. Предположительно, он будет служить в одной из воинских частей на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.



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