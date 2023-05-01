Украинец, который обманул смерть. Хоккеисту во время матча перерезали горло, зрители попадали в обморок 1 мая, 18:42 На шее Клинта остался глубокий шрам (Фото:dailymail.co.uk)

1 мая празднует день рождения знаменитый голкипер НХЛ Клинт Маларчук. Вратарь, о жизни которого уже давно пора снимать кино.



62-летний Клинт родился в Канаде в украинской семье. С детства увлекся хоккеем и быстро дорос до самой престижной лиги мира.

Именно играя в хоккей, Клинт первый раз едва не погиб.

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Лезвием по горлу

Это случилось 22 марта 1989 года, когда его Баффало встречался с Сент-Луисом. Во время матча один из хоккеистов упал возле ворот и случайно лезвием конька попал в горло Маларчука, перерезав яремную вену. Кровь залила лед.

Зрелище было настолько жутким, что одиннадцать зрителей упали в обморок, а у двоих случился сердечный приступ.

«Я знаю, что человек, которому перерезали горло, может прожить минуты три, не больше. Все, что я хотел — уйти со льда. Моя мать смотрела матч по телевизору и я не хотел, чтобы она увидела, как я умираю», — вспоминал потом Клинт.

Не дал ему умереть тренер по физподготовке Джим Пиццутелли, ветеран войны во Вьетнаме. Он рукой пережал вену и кое-как остановил кровотечение. А уже потом станет известно, что хоккеист потерял полтора литра крови.

Ожидая скорую помощь Маларчук попросил менеджера клуба вызвать священника и передать прощальные слова матери…

А спустя два дня вратаря уже выписали из больницы, наложив 300 швов.

Врачи сказали, что Клинта Маларчука спасли три фактора:

— Если бы лезвие прошло на 3 миллиметра выше, хоккеист не успел бы добраться до раздевалки и умер бы через две минуты от потери крови.

— Если бы это произошло в другом периоде, когда ворота Маларчука находились на противоположной стороне площадки, он не успел бы даже покинуть лед и умер от потери крови.

— Если бы на месте Пиццутелли оказался не такой опытный специалист, Маларчук умер бы в раздевалке.

Клиническая смерть

После пережитого Маларчука мучали кошмары. У него началась депрессия, пришлось пить лекарства. Зимой 1992 года вратарь заболел. Он пропустил тренировку и собирался дома смотреть Супербоул.

Клинт принял лекарство от простуды, успокоительное и по ходу матча выпил пять литров пива. В результате хоккеист потерял сознание и был отправлен в больницу, где врачи констатировали клиническую смерть. Но он снова выжил.

Завершил карьеру Маларчук в клубе из Лас-Вегаса / Фото: facebook.com

Пуля в голову

В 1997 году вратарь завершил карьеру хоккеиста, выучился на ветеринара и вместе с женой стал разводить лошадей.

Клинт Маларчук / Фото: facebook

7 октября 2008 Маларчук отправился охотиться на кроликов. Его нашли истекающим кровью. Пуля пробила подбородок и вылетела через рот.

Долгое время считалось, что это был несчастный случай. Но через десять лет Клинт признался, что это была попытка самоубийства.

…Сейчас Маларчук часто посещает школы и университеты с лекциями, призывая людей говорить о своих психологических проблемах. А также опубликовал автобиографию «Сумасшедшая игра».