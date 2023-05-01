Украинец, который обманул смерть. Хоккеисту во время матча перерезали горло, зрители попадали в обморок
На шее Клинта остался глубокий шрам (Фото:dailymail.co.uk)
1 мая празднует день рождения знаменитый голкипер НХЛ Клинт Маларчук. Вратарь, о жизни которого уже давно пора снимать кино.
62-летний Клинт родился в Канаде в украинской семье. С детства увлекся хоккеем и быстро дорос до самой престижной лиги мира.
Именно играя в хоккей, Клинт первый раз едва не погиб.
Лезвием по горлу
Это случилось 22 марта 1989 года, когда его Баффало встречался с Сент-Луисом. Во время матча один из хоккеистов упал возле ворот и случайно лезвием конька попал в горло Маларчука, перерезав яремную вену. Кровь залила лед.
Зрелище было настолько жутким, что одиннадцать зрителей упали в обморок, а у двоих случился сердечный приступ.
«Я знаю, что человек, которому перерезали горло, может прожить минуты три, не больше. Все, что я хотел — уйти со льда. Моя мать смотрела матч по телевизору и я не хотел, чтобы она увидела, как я умираю», — вспоминал потом Клинт.
Не дал ему умереть тренер по физподготовке Джим Пиццутелли, ветеран войны во Вьетнаме. Он рукой пережал вену и кое-как остановил кровотечение. А уже потом станет известно, что хоккеист потерял полтора литра крови.
Ожидая скорую помощь Маларчук попросил менеджера клуба вызвать священника и передать прощальные слова матери…
А спустя два дня вратаря уже выписали из больницы, наложив 300 швов.
Врачи сказали, что Клинта Маларчука спасли три фактора:
— Если бы лезвие прошло на 3 миллиметра выше, хоккеист не успел бы добраться до раздевалки и умер бы через две минуты от потери крови.
— Если бы это произошло в другом периоде, когда ворота Маларчука находились на противоположной стороне площадки, он не успел бы даже покинуть лед и умер от потери крови.
— Если бы на месте Пиццутелли оказался не такой опытный специалист, Маларчук умер бы в раздевалке.
Клиническая смерть
После пережитого Маларчука мучали кошмары. У него началась депрессия, пришлось пить лекарства. Зимой 1992 года вратарь заболел. Он пропустил тренировку и собирался дома смотреть Супербоул.
Клинт принял лекарство от простуды, успокоительное и по ходу матча выпил пять литров пива. В результате хоккеист потерял сознание и был отправлен в больницу, где врачи констатировали клиническую смерть. Но он снова выжил.
Пуля в голову
В 1997 году вратарь завершил карьеру хоккеиста, выучился на ветеринара и вместе с женой стал разводить лошадей.
7 октября 2008 Маларчук отправился охотиться на кроликов. Его нашли истекающим кровью. Пуля пробила подбородок и вылетела через рот.
Долгое время считалось, что это был несчастный случай. Но через десять лет Клинт признался, что это была попытка самоубийства.
…Сейчас Маларчук часто посещает школы и университеты с лекциями, призывая людей говорить о своих психологических проблемах. А также опубликовал автобиографию «Сумасшедшая игра».