Давний сторонник Путина. Конгресс украинцев Канады обратился к властям с требованием запретить въезд в страну российской звезде НХЛ 30 декабря, 17:20 Овечкин является создателем движения Putin Team (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Конгресс украинцев Канады (КУК) обратился к властям с требованием запретить въезд в страну российской звезде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александру Овечкину.



Организация опубликовала на своем официальном сайте письмо, которое было направлено правительству.

«Овечкин агитировал за Путина на сфальсифицированных выборах в России в 2018 году. Он продолжает поддерживать его как «своего президента» даже перед лицом геноцидной войны России против Украины.

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Овечкин никогда не осуждал геноцидную войну России и продолжает размещать фото с Путиным в своем аккаунте в социальных сетях. Отказ Овечкина выступить против геноцида, который Россия совершает против Украины, и его постоянная поддержка Путина и российского режима оскорбительны для украинской общины в Канаде", — говорится в тексте письма.

КУК потребовал лишить россиянина канадской визы, которая требуется ему для въезда на территорию страны, чтобы иметь возможность принимать участие в матчах НХЛ.

Овечкин является создателем движения Putin Team в поддержку российского диктатора.

Сообщалось, что легенда мирового хоккея чех Доминик Гашек написал открытое письмо с призывом отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.