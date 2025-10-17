Чемпион Украины по хоккею одержал историческую победу в Континентальном кубке

Действующий чемпион Украины Кременчуг переиграл венгерскую Академию Будапешт со счетом 3:2 в стартовом матче первого раунда Континентального кубка-2025/26.

Украинская команда проиграла первый период 0:1, но сравняла счет во второй 20-минутке: голом отметился Владислав Брага.

В третьем периоде Вячеслав Андрущенко вывел Кременчуг вперед, а Михаил Геворкян забросил третью шайбу. Венгры отыграли один гол, но восстановить паритет не сумели.

Кременчуг одержал первую в своей истории победу в матче Континентального кубка и возглавил турнирную таблицу группы.

Континентальный кубок-2025/26, первый раунд

Кременчуг (Украина) — Академия Будапешт (Венгрия) — 3:2

Шайбы: 0:1 — Гонейсек (Шлекманн), 11:39, 1:1 — Брага, 26:00, 2:1 — Андрущенко (Целогородцев), 48:36, 3:1 — Геворкян (Безуглый), 56:26, 3:2 — Гонейсек (Горват), 57:07

Таблица группы / Фото: Flashscore.ua

В следующем поединке первого раунда украинский клуб сыграет в субботу, 18 октября, против сербской Црвены Звезды, а в заключительном матче встретится с румынским Георгени в воскресенье, 19 октября.

Во второй раунд Континентального кубка выйдет только победитель группы. Все матчи в квартете Кременчуга проходят в румынском городе Георгени.

Мы писали, что легенда украинского хоккея возобновил карьеру в 38 лет.